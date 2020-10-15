В Госавтоинспекции Кировской области рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция рекомендует водителям заблаговременно подготовить транспортные средства к зиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном ГИБДД предупредили о надвигающемся похолодании. В выходные температуры могут опуститься до минусовых, а также ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Сотрудники ГИБДД советуют кировским водителям учесть погодные условия и своевременно подготовить автомобили к зиме. Так, необходимо в самые ближайшие дни сменить летнюю резину на зимнюю. Помимо этого, специалисты рекомендуют перед заморозками проверить работу радиатора в салоне авто, обдув стекол и исправность функции обогрева зеркал.

- В данный период водителю важно выбирать оптимальный скоростной режим, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, необходимо учитывать интенсивность движения транспорта и соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Водителям также рекомендуется избегать резких маневров и быть более спокойными на дорога.

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