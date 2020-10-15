18-летний кировчанин пять дней плутал по лесу

14 октября пропавший вышел на связь сам, позвонив на телефон экстренных служб и попросив о помощи.Фото: pixabay.com

В Яранском районе инспекторы ДПС помогли вернуться домой 18-летнему молодому человеку. Как сообщает областная ГИБДД, студент пять дней плутал в лесу.

13 октября в полицию обратилась жительница Пижанки: ее внук пропал без вести. С ее слов, молодой человек живет в общежитии техникума, в котором учится. С 9 октября он не выходил на связь, и его телефон выключен. Где он может находиться - неизвестно.

Выяснилось, что в тот день студент действительно ушел из общежития. Однако за пять дней до Пижанки он так и не добрался. Полиция организовала поиски, развесила ориентировки. И 14 октября пропавший вышел на связь сам, позвонив на телефон экстренных служб и попросив о помощи.

Нашелся он на трассе Яранск-Пижанка. К молодому человеку направили наряд ДПС. Инспекторы разыскали студента - замерзшего и мучающегося жаждой. Его напоили водой и вызвали медиков, а после доставили в город.

Как рассказал сам парень, с пятницы он плутал по лесам без еды и воды, заблудившись. Сим-карта сломалась, и потому он не смог связаться с родными. Убедившись, что с молодым человеком все в порядке, его передали в семью.

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