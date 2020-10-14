В Кирово-Чепецком районе обнаружили второй случай бешенства

Не исключено, что зараженный зверь контактировал с другими животными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с селом Полом обнаружили бешеную енотовидную собаку. Об этом сообщила Государственная ветеринарная служба Кирово-Чепецка.

Не исключено, что зараженный зверь контактировал с другими животными. В Поломе и в радиусе пяти километров от него ввели ограничительные мероприятия.

В зоне риска оказались деревни: Большой Перелаз, Ванихинцы, Гостево, Ключи, Летовцы и другие. 26 октября там пройдет вакцинация против бешенства сельскохозяйственных и мелких домашних животных.

Жителям деревень, которые оказались в карантинной зоне, запретили продавать домашний скот и молоко без пастеризации. Также им нельзя забивать животных на мясо и вывозить недизинфицированные шкуры за пределы территории.

Ветеринарная служба Кирово-Чепецкого района рекомендует не подходить к диким зверям, чужим кошкам и собакам. При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, обильное слюноотделение) необходимо сообщить в администрацию города/поселения и ветеринарную службу. Телефон службы: (83361) 5-30-98.