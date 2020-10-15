Кировчан надувают при покупках и продажах через интернет

Мошенники стремятся получить с вас деньги и больше не выходить на связь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В кировскую полицию обратилась пенсионерка 1958 года рождения, которую обманули при продаже собаки в интернете.

Кировчанка разместила на популярном сайте объявление о продаже своего пса за 5 тысяч рублей. С нею связалась женщина, которая сказала, что хочет приобрести домашнего питомца. Однако вместо того, чтобы перечислить кировчанке деньги, «потенциальная покупательница» каким-то образом убедила ту перевести на сотовый телефон, номер которого продиктовала, 44 878 рублей… После чего прекратила общение. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой.

А через несколько дней в полицию обратилась кировчанка, которая хотела, напротив, приобрести товар с помощью Интернета. На том же сайте она нашла объявление о продаже седла. В ходе переписки с «продавцом» договорились об условиях оплаты и доставки. После этого она перевела на указанную ей карту 42 850 рублей. Но «продавец» пропал, общение прекратилось, седла женщина так и не получила.