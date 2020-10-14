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Жители Октябрьского района смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Акция стартует 17 октября
Ангелина Табрисова
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Специалисты бесплатно проведут вакцинацию домашних животных.

Специалисты бесплатно проведут вакцинацию домашних животных.

Фото: Алексей ФОКИН

В Октябрьском районе Кирова пройдет плановая вакцинация домашних животных от бешенства. Жители сельских населенных пунктов смогут бесплатно привить своих зверьков с 17 по 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Специалисты организуют выезды и прием животных по графику, посмотреть и скачать который можно здесь. Также информация об этом размещена на досках объявлений в каждом населенном пункте. Кировчане, у которых нет возможности привить своих домашних любимцев на дому, могут обратиться в областную станцию по борьбе с болезнями животных. Ее адрес: Сельскохозяйственный проезд, 6.

Также горожанам напоминают: от бешенства зверьков нужно прививать раз в год. Старайтесь не контактировать с дикими и бездомными животными. Если вы обнаружили зверя с признаками бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюноотделение), сообщите об этом в областное управление ветеринарии по номеру 8-800-707-60-35 или региональный Россельхознадзор - 8-800-707-60-36.