Ремонт моста через реку Коса завершен

Сейчас подрядчик готовит объект к приемке. Фото: kirovreg.ru

В 2020 году в Кировской области в рамках областной программы «Развитие транспортной должны были отремонтировать пять автомобильных мостов. В Даровском районе подрядчик досрочно завершил работы, мост сдан в эксплуатацию. Сейчас к сдаче готовится мост через реку Коса в Зуевском районе, сообщили в правительстве области.

Мост был в неудовлетворительном состоянии: отсутствовали перильное и барьерное ограждения, разрушены тротуары. Ремонтники полностью заменили пролеты, восстановили опоры и балки, установили барьерные и перильные ограждения, с двух сторон построили очистные сооружения, укрепили откосы конусов и очистных сооружений, полностью заменили асфальтобетонное покрытие.

Сейчас подрядчик готовит объект к приемке: проводит отделочные работы по обустройству дороги, обеспечивающей безопасность автотранспорта. Приемочная комиссия, состоящая из специалистов дорожной отрасли, оценит сделанное.

На капитальный ремонт моста через реку Коса в Зуевском районе из регионального дорожного фонда выделено более 109 млн рублей. В график уложились.