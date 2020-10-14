Тарифы на вывоз ТКО в Кировской области не вырастут более, чем на 4%

Половину мусора будет вывозить региональный оператор. Фото: Олег Адамович/архив КП

Тарифы на вывоз мусора в будущем году вырастут не более, чем на четыре процента. Как сообщает пресс-служба правительства области, это одно из грядущих изменений в системе обращения с отходами. Тему обсудили на встрече властей с общественниками.

Так, в 2021 году регоператор, АО «Куприт», будет самостоятельно транспортировать половину отходов. Для этого уже закупили 30 мусоровозов. По словам председателя правительства Александра Чурина, это позволит контролировать транспортную составляющую, которая является основной частью тарифа на ТКО. И, таким образом, его рост не составит более 4% в будущем году.

Также в промзоне Кирова планируется построить мусоросортировочный завод. А полигон и объект утилизации, напротив, в отдалении от города. Так, рассматривались участки на расстоянии не менее 3 км от населенных пунктов.

Помимо этого, планируется построить три первоочередных мусоросортировочные станции. Расположатся они в Шабалинском, Вятскополянском и Кикнурском районах. В первых двух муниципалитетах необходимо также возвести полигоны.

Александр Чурин пообещал, что вопросы создания всех объектов будут обсуждать с общественниками.