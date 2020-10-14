Икону Вятского Спаса восстанавливают кировские реставраторы

Реставраторы планируют создать новые вставки на иконе. Фото: спасскийсобор.рф

Одну из старейших икон Спасского собора восстанавливает кировский реставратор Кристина Юдина. Об этом рассказал настоятель храма Петр Машковцев.

- Образ очень почитаем жителями города, он стоял на аналое в Екатерининском приделе храма, - сообщил священник. - В последнее время прихожане собора спрашивают о иконе. Сейчас она находится на реставрации. Икона далеко не новая, требует проведения определенных реставрационных мероприятий. Над этим сейчас трудятся специалисты.

Кристина Юдина рассказала, что сейчас реставраторы планируют создать новые вставки. Помимо этого, требуется убрать трещину по центру и вздутие краски. В скором времени образ Вятского Спаса вернется в Спасский собор на свое прежнее место.

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