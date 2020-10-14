Коронавирус в Кирове: 100 случаев заражения за сутки

В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Кировской области выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Отметим, что каждый новый день их число увеличивается. В то же время выздоровели 284 человека, причем 70 из них выписались из инфекционных стационаров. По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончался еще один пациент.

По состоянию на 14 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 9697 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 8321 пациент, у кого COVID-19 протекал с пневмонией, выздоровел;

- 150 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 2697 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2656 из них диагностирована пневмония;

- 8321 кировчанин лечатся на дому.

Сейчас в отделении реанимации находятся 56 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключен 17 человек.