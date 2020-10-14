Сочинские спасатели разыскали заблудившихся туристов из Кирова

Туристы потеряли тропу и поднялись на лесной склон с отвесными скалами. Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Сочинские сотрудники МЧС спасли семенную пару из Кирова, которая заблудилась в Дзыхринском ущелье. Подробности произошедшего сообщает издание «КП»-Кубань».

На отдых в Сочи приехала семейная пара из Кирова. В субботу, 10 октября, туристы отправились изучать местные достопримечательности. Прогуливаясь в районе села Ахштырь кировчане зашли в Дзыхринское ущелье. После того, как стемнело, туристы потеряли тропу и поднялись на лесной склон с отвесными скалами. К счастью, у мужчины был с собой мобильный телефон и он смог дозвониться в службу спасения.

- Сотрудники Адлерского подразделения МЧС выехали на место происшествия, используя световые сигналы, обнаружили семейную пару в горно-лесной местности, - сообщили в ведомстве. - После чего, применив альпснаряжение, спустили туристов на тропу и сопроводили до остановки общественного транспорта.

Известно, что медицинская помощь кировчанам не понадобилась.

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