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В Кировской области семь человек предстанут перед судом за серию угонов и краж

Ранее они уже были приговорены к штрафам и обязательным работам за подобные преступления
Наталья Трубина
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По версии следствия, обвиняемые угоняли автомобили и мотоциклы в течение двух месяцев.

По версии следствия, обвиняемые угоняли автомобили и мотоциклы в течение двух месяцев.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Семь жителей Подосиновского района, четверо из которых несовершеннолетние, обвиняются в совершении серии угонов и краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии ведомства, обвиняемые угоняли автомобили и мотоциклы в течение двух месяцев - с конца 2019 года по февраль 2020. За этот период они также украли садовую тележку, металлические баки, алюминиевую проволоку, лом черных металлов и другие вещи.

Сейчас подозреваемые обвиняются по двум статьям УК РФ. В ходе следствия подростки свою вину признали, уголовное дело направлено в суд.

Ранее обвиняемых уже судили за аналогичные преступления. Тогда они получили наказание в виде штрафа и обязательных работ.

Криминал