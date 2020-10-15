Брачный аферист выманил у кировчанки 800 тысяч рублей

Женщина взяла кредит и перевела жулику 810 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

55-летняя жительница Кирова обратилась в полицию, потому что ее обманул «жених».

Она познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился военнослужащим другого государства, у них завязалась переписка. Некоторое время спустя мужчина сообщил, что намерен уволиться и приехать к кировчанке, но для этого ему нужно около 800 тысяч рублей, чтобы перевести вещи через границу. Женщина взяла кредит и перевела ему в общей сложности 810 тысяч рублей. Вскоре снова последовала просьба о переводе в размере более 1 миллиона рублей. Кировчанка заподозрила обман и обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело.