В Кирове жители 40 домов все еще остаются без горячей воды

Некоторые кировчане все еще ждут, когда им наконец дадут горячую воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без горячей воды в Кирове остаются 40 многоквартирных домов. Такие данные приводит горадминистрация со ссылкой на КТК.

По словам руководства любимой организации города, сейчас ГВС подается во все дома, где его не было «на протяжении нескольких недель», а по факту - и месяцев. Сейчас ресурс не подают в 40 домов из-за вновь выявленных дефектов на теплосетях. Компания обещает, что в некоторые из них (например, Искожевский переулок, 3, 5, ул. Карла Маркса, 3, 5, 7, ул. Зеленая, 58, ул. Красина, 60) горячую воду дадут уже сегодня. Остальным придется подождать пару-тройку дней.

Что касается отопления, то оно, по словам КТК, сейчас есть во всех домах и учреждениях соцсферы. Центральные тепловые пункты работают исправно.

- В некоторых домах наблюдается завоздушивание систем, но проблемы в рабочем порядке устраняют сотрудники управляющих компаний, - сообщает департамент городского хозяйства.