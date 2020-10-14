В Уржумском районе «Лада Гранта» сбила мужчину, сидевшего на дороге

ДТП произошло на трассе Киров-Малмыж-Вятские Поляны. Фото: vk.com/gibdd43

В Уржумском районе водитель «Лады Гранты» сбил мужчину. Однако тот, кажется, не стремился уйти от столкновения. Информацию передает областная ГИБДД.

Авария произошла 13 октября в 18.10. «Лада Гранта» под управлением 43-летнего водителя ехала на 194 км трассы Киров-Малмыж-Вятские Поляны. Возможно, автомобилист просто не заметил 64-летнего мужчину. Как сообщает ведомство, пешеход (если его так можно назвать) сидел прямо посреди дороги. Легковушка наехала прямо на него.

Мужчина получил серьезные травмы, и ему пришлось вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых получили травмы шестеро человек, в том числе один несовершеннолетний.