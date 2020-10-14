На этой неделе в Кирове возможен первый снег

17 октября в Кирове ожидается первый снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам Gismeteo.ru, в субботу, 17 октября, в городе ожидается первый снег. Возможно, он будет с дождем.

Несмотря на то, что пока в Кирове стоит теплая сухая погода, синоптики обещают похолодание и дожди. В выходные температуры могут опуститься до минусовых. Так, в субботу температура воздуха опустится до -1 ночью и +4 градусов днем, в воскресенье: до 0 ночью и +5 градусов днем.

Завтра, 15 октября, в Кирове ожидается пасмурная погода с дождем. Ночью температура опустится до +5, днем будет относительно тепло: +10 градусов.

Напомним, ранее мы уже писали о погоде в городе на октябрь 2020.