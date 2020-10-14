«Объявили предостережение»: кировская прокуратура проверила новые контейнерные площадки за 30 миллионов рублей

Подрядчик ООО «Стройкомплектсервис» проводит работы на 587 объектах. Фото: epp.genproc.gov.ru

В текущем году на обустройство контейнерных площадок в Кирове выделено 30 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик ООО «Стройкомплектсервис» проводит работы на 587 объектах, которые были определены прокуратурой во время проверки в 2019 году.

В настоящее время работы по обустройству мусорных площадок продолжаются. Контрольной проверка уже готовых объектов показала, что существуют «основания для возможного принятия заказчиком мер к ООО «Стройкомплектсервис» в части исполнения обязательств по обустройству уже готовых площадок для контейнеров ТКО, их соответствия установленным нормативам».

Работы заказчиком пока не приняты. В связи с этим прокурор города внес в адрес врио начальника департамента городского хозяйства администрации города Кирова предостережение о недопустимости нарушения закона при приеме обновленных площадок.

В ведомстве отметили, что продолжат следить за исполнением муниципального контракта.

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