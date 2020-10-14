В Кирове до конца октября ограничили движение по четырем улицам

Перекресток Володарского и Советской перекроют до 18 октября из-за ремонта дороги. Фото: pixabay.com
В Кирове снова ограничивают автомобилистов - в движении. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, четыре улицы будут недоступны автомобилистам до самого конца октября. Связано это с ремонтом дороги.
Так, временно ограничили движение транспорта на следующих участках:
- от дома № 5 по улице Пристанской до Спасской (по направлению к Лесозаводской);
- улица Приозерная;
- улица Егоровская;
- автодорога от Октябрьского проспекта, 14 по улице Слобода Большое Скопино.
Кроме того, до 18 октября полностью перекрывается улица Володарского на пересечении с Советской. Причиной стали работы по водоотведению и благоустройству жилого дома.
Кировчан просят строить свой маршрут заранее и быть внимательными.
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