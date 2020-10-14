В Кирове до конца октября ограничили движение по четырем улицам

Перекресток Володарского и Советской перекроют до 18 октября из-за ремонта дороги. Фото: pixabay.com

В Кирове снова ограничивают автомобилистов - в движении. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, четыре улицы будут недоступны автомобилистам до самого конца октября. Связано это с ремонтом дороги.

Так, временно ограничили движение транспорта на следующих участках:

- от дома № 5 по улице Пристанской до Спасской (по направлению к Лесозаводской);

- улица Приозерная;

- улица Егоровская;

- автодорога от Октябрьского проспекта, 14 по улице Слобода Большое Скопино.

Кроме того, до 18 октября полностью перекрывается улица Володарского на пересечении с Советской. Причиной стали работы по водоотведению и благоустройству жилого дома.

Кировчан просят строить свой маршрут заранее и быть внимательными.

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