Кировчан просят помочь в поисках без вести пропавшего пенсионера

О местонахождении мужчины ничего не известно уже двое суток. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирово-Чепецком районе разыскивают жителя деревни Симаки, пропавшего двое суток назад. В последний раз Юрия Фоминых видели 11 октября 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Юрию Леонидовичу 71 год, рост 165 см, среднего телосложения, у него русые волосы с сединой и голубые глаза. Из особых примет - шрам на левой щеке. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент ухода из дома.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.