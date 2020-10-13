В Кировской области подорожало газомоторное топливо

Сейчас АИ-92 на заправках города можно приобрести за 43 рубля 63 копейки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в сентябре 2020 года. Согласно представленным данным, в регионе подорожало лишь газомоторное топливо. Сейчас его можно приобрести за 24 рубля 89 копеек (+38 копеек). Неизменной осталась цена на марки бензина АИ-92 и АИ-95, а также на дизель.

Средние цены на моторное топливо в Кировской области в сентябре 2020 года. Фото: kirovstat.gks.ru

Напомним, что в августе также произошел рост цен на топливо. Тогда газ подорожал на 1,2%, дизель - 0,1%, а АИ-95 - 0,4%.

Сейчас АИ-92 на заправках города можно приобрести за 43 рубля 63 копейки, а АИ-95 за 46 рублей 96 копеек.

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