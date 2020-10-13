Руководство кировского «АТП» подозревают в покупке плохих троллейбусов

При использовании новых троллейбусов вскрылись многочисленные недостатки. Фото: admkirov.ru

На должностных лиц кировского АО «АТП» завели уголовное дело за халатность. Причина - невнимательность при приемке новых машин в троллейбусный парк. Об этом сообщает областной Следком.

Так, в 2019 году АТП приняла 15 троллейбусов, причем никаких дефектов и нарушений не нашли. Но в период их использования с ноября 2019 по август 2020 вскрылись многочисленные недостатки. К примеру, аккумуляторные батареи, не соответствующие техзаданию, отсутствие счетчиков потребляемой электроэнергии и другие. Поручни и кондиционеры, установленные в троллейбусах, тоже оказались не совсем те, какими должны быть по договору.

В совокупности сумма ущерба составила не менее 1,8 миллиона рублей. После того, как кировская прокуратура провела проверку и обнаружила все эти нарушения, Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Подозревают в этом должностных лиц из руководства АО «АТП». Теперь им грозит штраф либо срок - правда, всего до трех месяцев.