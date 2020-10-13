Не оплатил счет на девять тысяч: кировчане взяли в привычку ужинать в кафе бесплатно

В одном из кафе кировчанин наел аж на восемь тысяч рублей и отказался платить. Фото: pixabay.com

Кировчане полюбили ужинать за чужой счет, и теперь платить их за съеденное заставляют правоохранители. За минувшие выходные сотрудники Росгвардии разрешали несколько таких конфликтов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К примеру, в пятницу скандал вышел в кафе на Московской. Около часа ночи оттуда поступил сигнал «тревога». По сообщению администратора кафе, один из посетителей поел на сумму более восьми тысяч рублей, а потом отказался оплачивать счет.

На следующий день аналогичная история приключилась в другом кафе. Там кировчанин был куда скромнее - сумма счета составила 3800 рублей. Но он ее все равно не осилил.

В пять утра в субботу поступил сигнал из питейного заведения на улице Профсоюзной. Там 26-летний кировчанин прокутил больше шести тысяч рублей. И тоже отказался платить за свой счет.

Последний случай произошел в воскресенье в ночном клубе на улице Московская. Там обнаружился 38-летний кировчанин, да еще и ранее судимый. По словам работников заведения, мужчина не захотел расставаться с кровно заработанными, и отказался оплачивать заказ. Его сумма, к слову, составила почти девяти тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали всех любителей халявы и передали полиции для дальнейшего разбирательства.