Жительницу Кумен убедили не отдавать свои деньги мошенникам

Жители Кировской области продолжают переводить деньги дистанционным мошенникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дистанционное мошенничество с банковскими счетами - распространенное в наши дни преступление. Люди сами переводят жуликам деньги и сообщают реквизиты своих карт. Так, недавно полицию обратилась 40-летняя кировчанка. Она рассказала, что в соцсетях ей пришло сообщение от пользователя, у которого на аватарке был логотип известного банка, с предложением получить подарок. Женщине пообещали «2020 бонусов банка» и якобы для их получения предложили заполнить анкету… Таким образом мошенник завладел реквизитами банковских карт горожанки и похитил с них более 110 тысяч рублей, оплатив покупки в одном из интернет-магазинов.

71-летнюю жительницу Кумен преступники пытались «поймать» не на обещанный подарок, а на испуг. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником ее банка. Он сообщил о попытках похитить сбережения со счета женщины и предложил ей перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка пришла в магазин, где находился ближайший банкомат, и по инструкциям звонившего сняла сбережения со счета для последующего перевода.

Однако, на пожилую женщину с крупной суммой денег у терминала обратила внимание заведующая магазина Светлана Носкова. Она уточнила причины и адресата денежных переводов. Светлана Викторовна поняла, что женщину пытаются обмануть дистанционные мошенники, убедила ее не перечислять деньги и обратиться в полицию. Сейчас личность злоумышленников устанавливается, ведется расследование. Пенсионерке удалось сохранить 600 тысяч рублей - это все ее сбережения за несколько лет.

На днях в полицию обратился 52-летний житель Кирова и рассказал, что ему позвонил незнакомец и также представился сотрудником службы безопасности банка. По его словам, неустановленный злоумышленник пытался от лица мужчины оформить кредит и похитить полученные деньги. По инструкциям звонившего потерпевший снял 90 тысяч рублей, часть из которых с помощью терминала перевел на так называемый «безопасный счет». После этого лжебанкир посоветовал кировчанину воспользоваться онлайн кабинетом и перевести еще 50 тысяч рублей. Однако супруга мужчины вовремя его отговорила и посоветовала съездить в банк, где им сказали, что подобным образом действуют мошенники и порекомендовали обратиться в полицию.