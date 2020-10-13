В Подосиновском районе мужчина из ревности убил своего соседа

Мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, и тот скончался на месте. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

В Кировской области будут судить жителя Подосиновского района. Как сообщает региональный Следком, мужчину обвиняют в убийстве своего соседа.

3 апреля 2020 года в полицию пришла жительница деревни Вайканица с заявлением: ее муж пропал без вести. Правоохранители организовали поиски, которые через два дня окончились в соседнем от семьи доме. В подполе жилища обнаружилось тело пропавшего мужчины.

Как выяснилось, 2 апреля 48-летний хозяин дома отмечал свой день рождения. Гости вскоре разошлись, и остался только его 33-летний сосед. В какой-то момент между выпившими мужчинами вспыхнул конфликт на почве ревности, и в пылу обвиняемый схватил нож, несколько раз ударив им своего гостя. Несчастный скончался на месте, а хозяин дома, испугавшись, спрятал тело в подпол собственного дома и скрыл все следы.

Свою вину убийца полностью признал. Уголовное дело сейчас направлено в суд вместе с обвинительным приговором. Ревнивцу грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.