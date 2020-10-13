Онкобольные смогут лечиться в новом Центре ядерной медицины в Кирове

Новый центр появился в городе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: kirovreg.ru

Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» открыл свои двери 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый центр появился в городе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он оснащен современным оборудованием, которое поможет выявить онкологию на ранней стадии. Пациенты из Кировской области и других регионов страны смогут получить бесплатную помощь по полису ОМС. «ПЭТ-Технолоджи» открылся на базе Центра онкологии и медицинской радиологии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кирове планируется открытие Центра ядерной медицины. Он стал 19-м подобным учреждением в федеральной сети и пятым в ПФО.