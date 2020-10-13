Кировчане могут снова заказать на дом продукты с Центрального рынка

Кировчане могут заказать на дом мясо, фрукты, овощи и рыбу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане вновь могут заказывать на дом продукты с Центрального рынка. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и возобновлением режима самоизоляции для пожилых людей.

В апреле рынок уже доставлял продукты на дом бесплатно. По словам его директора Арама Чатиняна, она нашла отклик - кировчане звонили и благодарили за помощь. Теперь в связи с рекомендациями оставаться дома предприятие решило возобновить эту услугу.

Так, кировчане в будни смогут заказать на дом мясо, овощи, фрукты и рыбу. Покупки им доставят бесплатно до 16.00 в пределах черты города кроме отдаленных микрорайонов.

Сделать заказ можно по телефонам:

- +79127072424, +79229382267 (фрукты, овощи);

- +79091356614, +79539484654 (мясо);

- +79127387276 (сухофрукты);

- +79127313322 (рыба).