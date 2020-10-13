Кировчане завоевали золотую и серебряную медали на турнире по бразильскому джиу-джитсу

Кировские спортсмены достойно показали себя на соревнованиях. Фото: vk.com/youthsport43

В прошлые выходные в Уфе прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу в рамках республиканского форума боевых искусств. По сообщению министерства спорта и молодежной политики Кировской области, соревнования прошли на стадионе «Динамо». Трое кировчан участвовали на мероприятии.

Из Уфы спортсмены увезли две медали. Александр Лебедев занял первое место. Серебро завоевал Данил Козлов. Александру Канаеву не удалось достичь призового места, но, несмотря на это, спортсмен отметился достойным выступлением.

Руководитель международной школы бразильского джиу-джитсу в Уфе Атласов Булат выразил благодарность участникам за поддержку события и участие. Отдельно Булат отметил четко организованную регистрацию на турнире. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране регистрация проходила в интернете, чтобы участники без лишней суеты могли записаться на турнир. Высокий уровень организации также подтверждает тот факт, что своего соперника, как и время начала поединка, все участники узнали за день до старта соревнований. Организаторы старались провести мероприятие максимально приближенно к хорошим международным турнирам.

Поздравляем кировских спортсменов и желаем успехов на следующих соревнованиях!