Улица Казанская остается закрытой для автомобилистов почти до конца октября

Улица остается перекрытой до 25 октября. Фото: admkirov.ru

Сроки открытия улицы Казанской вновь отодвигаются. Как сообщила горадминистрация, подрядчик в очередной раз продлил разрешение на проведение работ.

Изначально открыть многострадальный участок от улицы Спасской до переулка Гостиного должны были 1 октября.Однако подрядчик КТК не справился вовремя и попросил отсрочки до 10 октября. Но и в этот раз у него не получилось все сделать в срок. Теперь улица остается перекрытой до 25 октября.

Напомним, на участке проходит масштабная реконструкция теплосетей. Надо полагать, что местные жители до сих пор живут без отопления и горячей воды.

Кроме того, по заверению КТК, 13 октября откроется движение по улице Василия Жуковского. На участке от площади XX партсъезда до проезда Можайского также реконструировали теплосети.

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