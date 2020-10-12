В Кировской области семейная драма закончилась уголовным делом

Малмыжский районный суд признал женщину виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ревнивица из пгт. Кильмезь расправилась с любовницей своего мужа. О подробностях уголовного дела рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Семейная драма развернулась ночью 8 мая текущего года. Жительница Малмыжского района потеряла своего супруга. Его поиски она решила начать с дома свекрови, которая проживала по улице Комсомольской в Кильмези. Там она и смогла отыскать мужа. Правда, мужчина был не один, а с незнакомкой. Пикантность ситуации добавил и тот факт, что они находились в бане.

Шокированная женщина не стала разбираться в ситуации и схватила нож. В порыве ревности она ударила соперницу. К счастью, женщина осталась жива.

Недавно Малмыжский районный суд Кировской области поставил точку в данной истории: женщину признали виновной и назначили наказание в виде одного года лишения свободы. Сама же осужденная посчитала приговор несправедливым и обжаловала его.

- Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционная жалоба отклонена, обвинительный приговор оставлен в законной силе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.