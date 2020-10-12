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Происшествия

Кировчанин чудом остался жив, получив ранение от приятеля

Региональный Следком выясняет обстоятельства случившегося
Наталья Трубина
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На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летнего жителя Кирова подозревают в покушении на убийство его знакомого. Об этом сообщил областной Следственный комитет.

По версии ведомства, 6 октября кировчанин вместе со своим другом выпивал в заброшенной постройке на улице Урицкого. Они поссорились, после чего подозреваемый ударил потерпевшего ножом в шею. Раненый мужчина выпрыгнул на улицу через окно второго этажа и обратился к прохожим за помощью. Очевидцы вызвали «скорую», потерпевшего госпитализировали.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Кировчанин дал признательные показания. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Криминал