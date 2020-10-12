В Советском районе пожар унес жизнь человека

Пожар вспыхнул в одной из хозпостроек вечером 11 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе в результате пожара погиб человек. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар произошел 11 октября в деревне Лошкари. Огонь вспыхнул в одной из хозяйственных построек в 19.40. Как сообщает ведомство, помещение сгорело полностью. На месте пожара спасатели обнаружили тело. Личность погибшего сейчас устанавливается. Кроме того, в огне пострадал еще один человек. Его с ожогами 20% тела госпитализировали в местную ЦРБ.

Предполагаемой причиной возгорания сейчас считают неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Всего за минувшие выходные в Кировской области произошло 25 пожаров, в которых пострадали трое человек и один погиб.

Региональное ГУ МЧС просит жителей быть бдительными и соблюдать элементарные меры пожарной безопасности.