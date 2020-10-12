Переселенцев в Подосиновце из аварийного жилья заселили в непригодный для жизни дом

На многочисленные нарушения обратили внимание новоселы.Фото: kirov.sledcom.ru

В поселке Подосиновец Кировской области для переселенцев из аварийного жилья построили непригодный для жизни дом. На многочисленные нарушения обратили внимание сами новоселы. Жильцы квартир встретились с руководителем следственного управления СК РФ по Кировской области Андреем Виноградовым. По итогам приема глава регионального ведомства распорядился возбудить уголовное дело.

- В рамках доследственной проверки была проведена строительно-техническая судебная экспертиза, по заключению которой указанный дом не соответствует проектной документации, требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм и правил, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Одна из квартир непригодна для проживания, в ней есть угроза жизни и здоровью граждан.

Как считает следствие, сотрудники регионального Минстроя приняли дом не убедившись в безопасности объекта: «в результате чего своевременно не были выявлены и устранены значительные нарушения строительного законодательства». Помимо этого, сотрудники Минстроя выдали заключение об отсутствии каких-либо нарушений.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц Министерства строительства Кировской области продолжается.

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