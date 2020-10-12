В заброшенном здании КВАТУ произошел пожар

Пожар вспыхнул ночью с 10 на 11 октября. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове в одном из зданий КВАТУ произошел пожар. Информация изначально появилась в соцсетях, после - у ГУ МЧС и ОНДПР города.

Огонь вспыхнул в 03:13 ночью с 10 на 11 октября. По данным ОНДПР по городу Кирову, причиной стало неосторожное обращение некоего горожанина с огнем. В итоге загорелся мусор, после чего, судя по всему, пламя перекинулось на здание.

По сообщению МЧС, в результате пожара сгорели крыша и деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком. По всей площади закоптились стены. Обгорело также деревянное перекрытие между этажами. К счастью, здание давно заброшено, и в пожаре никто не пострадал.

В соцсетях кировчане предположили, что здание попросту кому-то мешает. «Тихонько сносят, дешево и сердито», «Не в первый раз уже поджигают», «Ждем новую новостройку», «По-крупному уже в третий раз горит, а мелких пожаров не счесть», - делятся впечатлениями горожане.