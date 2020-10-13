Полицейские вывели из леса пятерых заблудишихся жителей Кировской области

Полицейские нашли жителей в лесу в 15 километрах от их родного села. Фото: pixabay.com

Около 20 часов 10 октября в отделение полиции «Шабалинское» поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от села Новотроицкое заблудились пятеро местных жителей. Трое мужчин и две женщины утром отправились за ягодами. В обед они планировали вернуться домой, однако не смогли выйти из леса. Спустя некоторое время жители вышли на место, где их сотовые телефоны начали ловить сеть, дозвонились до родственников и сообщили им, что заблудились.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, полицейские связались с заблудившимися людьми и посоветовали им оставаться на месте и развести костер. По описанию местности, которое дали граждане, полицейские установили их примерное местоположение.

Поиски продолжались до ночи. Сотрудники полиции прочесывали лес, подавали сигналы. В итоге им удалось разыскать жителей в районе деревни Большое Липово и доставить домой.