Кировское автотранспортное предприятие снова отправится в Арбитражный суд

ОАО «КировПассажирАвтотранс» обслуживает автобусные маршруты, обеспечивающие междугородные, пригородные и городские перевозки. Фото: Виктор Карпов

На крупнейшего кировского перевозчика вновь подали в суд. В Арбитражный областной суд обратилось ООО «Автобус43» с требованием взыскать с ОАО «КПАТ» 3 миллиона 307 тысяч. Причины иска не уточняются.

Напомним, что в конце августа в суд поступило аналогичное заявление. Согласно электронной карточке дела, перевозчик ООО «КАМЕЛ-АВТО» требует от «КПАТ» 2 миллиона 280 тысяч рублей. Сейчас дело находится в стадии рассмотрения.

Отметим, что для ОАО «КПАТ» это восьмое судебное разбирательство с начала лета.

СПРАВКА «КП»

ООО «Автобус43» создано в 2018 году. Основным видом деятельности является перевозка пассажиров. Директор и учредитель организации - Константин Кузнецов.

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