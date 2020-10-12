Патрульный автомобиль с громкоговорителями призывает кировчан к соблюдению «масочного режима»

Сотрудники ГИБДД призывают жителей города к соблюдению социальной дистанции и «масочного режима». Фото: гибдд.рф/r/43

В связи с пандемией коронавируса по улицам Кирова курсирует специальный автомобиль с громкоговорящим устройством. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей города к соблюдению социальной дистанции в общественных местах и «масочного режима» на автобусных остановках, в транспорте, магазинах, аптеках и других организациях.

Автоинспекторы также напоминают о правилах безопасности на дорогах и необходимости использования световозвращающих элементов. Они надеются, что кировчане прислушаются к советам и проявят сознательность в период пандемии коронавирусной инфекции.