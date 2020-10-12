Коронавирус в Кирове: 98 случаев заражения за сутки

Количество случаев заражения, выявленных за сутки, с каждым днем все больше приближается к сотне. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. На данный момент это - самое большое количество, выявленное за сутки, за весь период наблюдения болезни. Выписались с выздоровлением 211 человек, в том числе 53 - из инфекционных стационаров. У 31 пациента из числа вылеченных коронавирус протекал с пневмонией.

По состоянию на 12 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9498 случаев заражения с симптомами болезни;

- 8128 пациентов, у которых инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 147 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2612 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 1474 из них диагностирована пневмония;

- 8798 кировчанин лечатся на дому.

Сейчас в отделении реанимации находятся 51 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.