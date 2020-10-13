Пьют дети, штрафуют родителей

За нахождение троих несовершеннолетних в состоянии опьянения заплатят штрафы их родители Фото: Алексей ФОКИН

В Ленинском районе г. Кирова при участии старшего помощника районного прокурора состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседании рассмотрели 30 персональных дел, в том числе 10 в отношении родителей (законных представителей) и 20 в отношении несовершеннолетних.

Трое родителей привлечены к административной ответственности по статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях - за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1500 до 2000 рублей.

Пятеро несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 5 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 100 рублей. Образовательным организациям, где обучаются нарушители, рекомендовано провести со школьниками беседы и занятия на тему безопасного поведения на железной дороге.