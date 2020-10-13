Киров: отремонтировали уже почти все дороги, какие собирались

В Кировской городской агломерации отремонтировано 78 участков дорог. Фото:kirovreg.ru

В Кировской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Кировской городской агломерации отремонтировано 78 участков дорог: в Кирове – 62, в Слободском – 12 и в Кирово-Чепецке – 4. Сейчас ремонт дорог ведется за счет дополнительных средств из резервного фонда РФ, проводятся также работы по реконструкции дороги в Кирово-Чепецке и по обеспечению безопасности движения.

Так, в Слободском устанавливают дорожные знаки и новые светофоры на улицах Гоголя, Маршала Конева, Октябрьской, Рождественской и проспекте Гагарина. В Кирове до конца строительного сезона дополнительно отремонтируют еще 24 объекта, из этого перечня уже отремонтировано пять участков. Это автодорога от ул. Советской в мкр-н Чистые пруды до дер. Кудино; ул. Ключевая (от ул. Приозерной до ул. Лесозаводской); дорога в дер. Югрино; пер. Северный и ул. Роз в п. Ганино и ул. Кочуровы (от 2-го съезда в п. Дороничи до д.№2Б и от д.№8 до д.№14, ул. Чукавинская от д№1А до д.№11). На 14 участках подрядчики отфрезеровали старое дорожное полотно, уложили выравнивающий слой, ведут укладку верхнего слоя и устанавливают бордюры. На пяти оставшихся объектах ведутся подготовительные работы.

В Кирово-Чепецке продолжается реконструкция автодороги на ул. Братьев Васнецовых. Это дорогостоящий объект: сложность заключается в работах по переносу коммуникаций под проезжей частью и реконструкции всей дорожной одежды, а не только верхнего слоя покрытия. Три четверти всех работ уже закончены.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас составляют планы работ на 2021 год. Для этого нужно провести публичные слушания по выбору участков, которые отремонтируют в следующем году. Слободской и Кирово-Чепецк уже сформировали предварительные перечни объектов. Публичные слушания по объектам города Кирова и мероприятий на региональной дорожной сети пройдут в ноябре. Окончательные перечни ремонтируемых объектов на 2021 год будут определены с учетом проведенных слушаний.

Первые конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на будущий год должны быть проведены до конца года. Это поможет приступить к ремонту дорог сразу же, как только позволит погода.