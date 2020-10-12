В Кирове водитель Renault Sandero сбил пешехода

Авария произошла утром около дома 165 на улице Советская. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала 55-летняя женщина. Информацию об аварии сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В пятницу, 9 октября, утром около дома 165 на улице Советская произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 39-летний водитель Renault Sandero сбил женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП кировчанка получила серьезны травмы. Ее срочно доставили в больницу.

С 9 по 11 октября на территории Кировской области произошло девять ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.