Два кировчанина украли из школы футбольные ворота и попытались сдать на металлолом

Молодые люди украли ворота с территории школы. Фото: pixabay.com

В Нововятске двое молодых людей украли футбольные ворота и понесли сдавать на металлолом. Задержали их сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

11 октября около часа ночи патрулю росгвардейцев на глаза попались два молодых человека. В них-то не было ничего примечательного, внимание на себя обратили футбольные ворота, которые прохожие куда-то целеустремленно тащили. Естественно, что данный факт вызвал вопросы. На которые молодые люди честно и ответили: украли с территории школы. А теперь несут сдавать в пункт приема металлолома.

Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Как выяснилось, предприимчивые кировчане 28 и 25 лет от роду ранее уже были судимы. На молодых людей завели уголовное дело за кражу. Теперь ими займется полиция.