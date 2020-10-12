На трассе «Вятка» перевернулась легковушка: водителя госпитализировали

Водитель легковушки серьезно пострадал в результате аварии, и ему пришлось вызывать скорую. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе «Вятка» автомобилист серьезно пострадал в ДТП. Мужчину пришлось везти в больницу. Об этом сообщила областная ГИБДД.

Авария случилась 9 октября в 23.30. 60-летний водитель за рулем ВАЗ-2121 ехал по 439 км федеральной автодороги «Вятка», когда у легковушки разорвалась покрышка. Судя по всему, машину занесло, и она вылетела на встречку, после чего врезалась в бордюр и опрокинулась.

Автомобилист серьезно пострадал в результате ДТП, и ему пришлось вызвать скорую. Мужчину госпитализировали.

Всего за минувшие пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Кировской области произошло девять ДТП. В них пострадали девять человек, в том числе один ребенок.