Кировчанка обокрала москвича на Ярославском вокзале

По прибытию на станцию Киров полицейскими с пассажирского поезда была снята подозреваемая в краже. Фото: архив «КП»

На кировском вокзале задержали подозреваемую в краже. Подробности об инциденте сообщили в пресс-службе МВД на транспорте.

Уроженец города Москвы обратился к сотрудникам полиции Ярославского вокзала. Мужчина рассказал, что находился в кафе и обнаружил, что у него пропал планшет.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного управления установлена подозреваемая - пассажирка поезда сообщением Москва - Киров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ориентировка с приметами женщины была передана кировским полицейским, которые задержали пенсионерку по прибытию в областной центр. В ходе досмотра у нее был обнаружен утерянный планшет.

В настоящее время материалы по делу переданы московским следователям.

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