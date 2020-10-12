В Кировской области за три дня поймали 26 пьяных автомобилистов

Сотрудникам Госавтоинспекции попался 41 кировчанин без прав за рулем автомобиля. Фото: vk.com/gibdd43

По статистике областной ГИБДД, с 9 по 11 октября 2020 года кировские гаишники пресекли 581 нарушение. В том числе 26 пойманных водителей были пьяны либо отказались от медосвидетельствования. Кроме того, сотрудникам Госавтоинспекции попался 41 кировчанин без прав за рулем автомобиля.

Областная ГИБДД напоминает: за нетрезвое вождение либо отказ от медосвидетельствования положено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, такой автомобилист рискует лишиться прав на полтора-два года. А за повторное такое нарушение положена уже уголовная ответственность.

Кировчан просят сообщать о неадекватных водителях на дорогах по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.