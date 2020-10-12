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В Кирове перед судом предстанет 22-летний парень, истязавший трехлетнего мальчика

Ребенок был сыном сожительницы молодого человека
Ангелина Табрисова
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Вскоре молодой человек предстанет пред судом за истязание малолетнего.

Вскоре молодой человек предстанет пред судом за истязание малолетнего.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудят 22-летнего молодого человека за истязание трехлетнего ребенка. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, пострадавший ребенок был сыном сожительницы молодого кировчанина. С июля по декабрь 2019 года парень систематически избивал мальчика и «совершал иные действия». Какие именно, ведомство умалчивает. Ребенок получил не только побои и повреждения, но и психические страдания.

Обнаружил происходящее родной отец мальчика, приехавший забрать его к себе на выходные. Увидев на теле ребенка синяки, он тут же сообщил об этом в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Малыш сейчас живет с родным отцом.

Сейчас дело с обвинительным заключением отправлено в суд. 22-летнему «папаше» грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Криминал