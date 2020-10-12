Дожди, дожди и еще раз дожди: погода в Кирове на рабочую неделю

Синоптики со вторника прогнозируют дожди и к концу недели усиление ветра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Кировской области становится по-настоящему осенней. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила прогноз на грядущую неделю.

Понедельник, 12 октября, станет прохладным и пасмурным. Днем температура воздуха составит до +10 градусов, ночью - до +7. Сильного ветра не ожидается. Осторожно метеозависимым: прогнозируется высокое атмосферное давление.

В ночь с понедельника на вторник 13 октября ожидается дождь. По прогнозам синоптиков, он продлится до девяти утра. Вероятность тумана в это время суток - 25%. Термометры покажут отметку в +12 градусов тепла днем. Сильного ветра также не будет.

Среда, 14 октября, станет слякотной и сырой. С самой ночи и до 15 часов ожидается обложной дождь. Вероятность тумана утром составит 32%. Температура днем дойдет до +13 градусов. В целом среда обещает быть безветренной.

В четверг, 15 октября, утром должно быть солнечно и относительно сухо, днем - пасмурно. В период с 15 до 21 часа ожидаются ливни. Термометры днем покажут отметку в +12 градусов.

Пятница, 16 октября, станет самой дождливой, по прогнозу синоптиков. День будет пасмурным с самого начала. Дождь начнется с девяти утра, а к 15 может превратиться в сильный ливень. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. Температура воздуха прогреется - до +11 градусов.

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