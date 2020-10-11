Бизнесмен из Кирова вошел в Топ-30 самых влиятельных людей СНГ-киберспорта

Кировский бизнесмен вошел в топ-30 самых влиятельных людей киберспорта. Фото: предоставлено героем публикации

В список «30 самых влиятельных лиц киберспорта» в СНГ вошли профессиональные игроки, владельцы команд, организаторы, комментаторы и другие профессионалы отрасли. Большое исследование было проведено Forbes и Sports.ru.

Среди самых влиятельных людей киберспорта оказался и кировчанин Павел Шапкин. Бизнесмен занял 29 место в рейтинге. Список влиятельных лиц был составлен с учетом количества упоминаний участников в СМИ и социальных сетях с 20 сентября 2019 года по 20 сентября 2020 года.

В 2014 году Павел вместе с партнерами создал киберспортивный проект UCC (U Can Company). Компания организует, проводит и транслирует соревнования по различным киберспортивным дисциплинам. Первые турниры проходили в Кирове, а чуть позже на федеральном уровне. В настоящее время UCC проводит киберспортивные соревнования на международном уровне. За все время компания организовала огромное количество турниров, в сумме разыграв свыше 600000 долларов призовых.

- Павел всегда помогает сотрудникам советом, делится опытом и заряжает энергией на новые свершения, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» один из сотрудников компании, которую создал Павел Шапкин. - Я рад быть небольшой частью компании и получать интересный опыт в совокупности со специфическими знаниями в сфере киберспорта.

А Павел на своей странице в соцсети отметил, что попадание в какой-либо рейтинг является результатом колоссальной работы широкого круга людей, общей заслугой компании.