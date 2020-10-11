В Кирово-Чепецке мужчину оштрафовали за покупку наркотиков

Приговором суда стал штраф в 15 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке осудили местного жителя за покупку наркотиков в значительном размере. Однако ему, можно сказать, повезло - отделался лишь штрафом. Об этом сообщила районная прокуратура.

В конце мая нынешнего года житель Чепецка решил незаконным образом «кайфануть». Для этого он связался через интернет с поставщиком наркотических средств, после чего оплатил покупку. Поймали чепчанина как раз в тот момент, когда он нашел тайник-закладку, оставленный ему продавцом. При нем и нашли искомое - пакетик с наркотическим веществом в значительном размере.

Мужчине вменили незаконное приобретение наркотиков в значительном размере. По данной статье чепчанин вполне мог сесть на три года. Однако он отделался лишь штрафом в 15 тысяч рублей.