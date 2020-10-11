Коронавирус в Кирове: 50 пациентов находятся в реанимации

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом кировчан повысилось на 97 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом кировчан повысилось на 97 человек. У них болезнь протекает со всеми симптомами. Такую информацию приводит региональный оперштаб. В то же время выписали с выздоровлением 568 пациентов, в том числе 46 - из инфекционных госпиталей. У 21 из них болезнь осложнялась пневмонией.

Кроме того, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в нашем регионе от коронавируса умер еще один человек.

По состоянию на 11 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9400 случаев заражения с симптомами болезни;

- 8097 пациентов, у которых инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 147 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2489 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 1407 из них диагностирована пневмония;

- 8854 кировчанина лечатся на дому.

Сейчас в отделении реанимации находятся 50 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.