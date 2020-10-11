В начале недели кировчане останутся без света

В некоторых домах свет пропадет на срок более 12 часов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Сотни кировчан вновь останутся без света. В понедельник, 12 октября, по городу пройдут точечные отключения электричества. Об этом проинформировало АО «Горэлектросеть».

Отключения станут плановыми и пройдут по всему городу. У самых удачливых свет исчезнет на полтора-два часа - как на улицах Московской и Щорса. Самые невезучие лишатся его на срок более 12 часов. К примеру, в Чистых прудах электричество отключат в шесть утра и вернут не ранее, чем в восемь вечера. Так что советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты и запастись свечами.

Полный список адресов, по которым завтра отключат свет, можно посмотреть здесь.