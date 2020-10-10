Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Кировской области почти полгода истязал свою дочь

Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно
Наталья Трубина
КомментироватьОставить комментарий
Мужчину признали виновным по статье «Истязание несовершеннолетнего» и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Мужчину признали виновным по статье «Истязание несовершеннолетнего» и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

36-летнего жителя Нолинска признали виновным в истязании 17-летней дочери. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Как стало известно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избивал дочь на протяжении пяти месяцев. Девушка испытывала не только физическую боль, но и психические страдания.

В результате следственных экспертиз мужчину признали виновным по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Свою вину он полностью признал.

Криминал